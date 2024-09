Onde assistir a Juventus x Roma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Clássico italiano será disputado neste domingo (01), no Allianz Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventus e Roma se enfrentam neste domingo (01), às 15h45 (de Brasília), no Allianz Stadium, pela terceira rodada do Campeonato Italiano 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Com duas vitórias e 100% de aproveitamento, a Juventus lidera o Campeonato Italiano com seis pontos conquistados. A equipe venceu o Como e o Verona, ambos por 3 a 0, mantendo sua invencibilidade até o momento.

Do outro lado, a Roma está em busca da sua primeira vitória no Campeonato Italiano. Atualmente em 15º lugar, com um ponto, a equipe empatou sem gols com o Cagliari na rodada de estreia e, na sequência, foi derrotada pelo Empoli por 2 a 1.

Prováveis escalações

Juventus: Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Yildiz, Mbangoula; Vlahovic.

Roma: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Paredes, Cristante; Dybala, Pellegrini, Zalewski; Dovbyk.

Desfalques

Juventus

Timothy Weah e Khephren Thuram estão lesionados.

Roma

Enzo Le Fee é o único desfalque.

Quando é?

Data: domingo, 01 de setembro de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: Allianz Stadium - Turim, ITA