Onde assistir a Juventus x Napoli ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Clássico agita a 5ª rodada do Italiano; veja tudo o que você precisa saber

Juventus e Napoli se enfrentam neste sábado (21), às 13h (horário de Brasília), no Allianz Stadium, pela 5ª rodada do Campeonato Italiano, a Serie A. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

Seguindo uma temporada longe da Champions, a Juve retornou à competição de clubes mais importante do mundo com uma boa vitória por 3 a 1 sobre o PSV. A vitória deu fim a uma sequência de dois empates em 0 a 0 no Italiano, que fizeram a equipe estacionar na tabela, mas também estenderam a invencibilidade da equipe, que ainda não sofreu gols. A Velha Senhora soma seis pontos, na 5ª colocação.

O Napoli, enquanto isso, viveu um início irregular de campeonato, mas embalou. São três vitórias nos últimos três jogos, incluindo uma goleada por 4 a 0 sobre o Cagliari. A um ponto da Udinese, líder, Antonio Conte, que reencontrará sua ex-equipe, tem chance de assumir a ponta da tabela.

Prováveis escalações

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Danilo, Bremer e Cambiaso; Locatelli e Douglas Luiz; González, Koopmeiners e Yildiz; Vlahovic. Técnico: Thiago Motta.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa e Spinazzola; Politano e Kvaratskhelia; Lukaku. Técnico: Antonio Conte.

Desfalques

Juventus

Federico Gatti, Arkadiusz Milik e Francisco Conceição (lesionados).

Napoli

Sem desfalques divulgados.

Quando é?

Data: sábado, 21 de setembro de 2024

Horário: 13h (de Brasília)