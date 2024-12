Onde assistir a Juventus x Fiorentina ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Equipes se enfrentam neste domingo (29), no Allianz Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventus e Fiorentina se enfrentam neste domingo (29), às 14h (de Brasília), no Allianz Stadium, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após uma sequência de quatro empates consecutivos no Campeonato Italiano, a Juventus venceu o Monza por 2 a 1 na última rodada e agora busca emplacar a segunda vitória. No momento, a equipe ocupa a sexta posição, com 31 pontos, nove a menos que a líder Atalanta.

Por outro lado, a Fiorentina, atualmente na quinta posição com 31 pontos, chega pressionada após duas derrotas consecutivas: 2 a 1 contra a Udinese e 1 a 0 contra o Bologna.

Em 188 jogos disputados entre as equipes, a Juventus soma 92 vitórias, contra 37 da Fiorentina, além de 59 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Italiano 2023/24, a Juve venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Juventus: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, González, Yildiz; Vlahovic.

Fiorentina: De Gea; Dodô, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean.

Desfalques

Juventus

Arkadiusz Milik, Bremer, Juan Cabal, Timothy Weah, Jonas Rouhi e Douglas Luiz estão lesionados.

Fiorentina

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 29 de dezembro de 2024

Horário: 14h (de Brasília)

Local: Allianz Stadium - Torino, ITA

