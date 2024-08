Onde assistir a Juventus x Como ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Velha Senhora inicia a temporada com Thiago Motta e novas aspirações, enquanto o Como retorna à Serie A após 21 anos

Juventus e Como entram em campo nesta segunda (19), às 15h45 (horário de Brasília), em confronto válido pela primeira rodada da Série A italiana 2024/25. O jogo acontece no Allianz Stadim e terá transmissão da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

A Juventus, agora sob a liderança de Thiago Motta, inicia a nova temporada com grandes expectativas após conquistar o terceiro lugar no último Campeonato Italiano, garantindo uma vaga na Liga dos Campeões. A pré-temporada foi um período de resultados variados: a equipe obteve vitórias sobre a Juventus Next Gen e empatou com o Brest, mas também sofreu derrotas para Nurnberg e Atlético de Madrid. A equipe inicia a nova campanha aopós reformulação, marcada pelas saídas de Szczesny e Alex Sandro e a chegada de Douglas Luiz e Di Gregorio.

Após 21 anos longe da elite, o Como retorna à Serie A com grandes aspirações, liderado por Cesc Fábregas. O time se preparou para a temporada de maneira estratégica, registrando vitórias sobre Las Palmas e Cagliari, um empate com o Wolfsburg e uma derrota para o Al Hilal.

Prováveis escalações

Juventus: Di Gregorio; Danilo, Gatti, Bremer, Cambiaso; Weah, Thuram, Douglas Luiz, Yildiz, Locatelli; Vlahovic. Técnico: Thiago Motta

Como: Pepe Reina; Cassandro, Dossena, Goldaniga, Alberto Moreno; Mazzitelli, Braunöder; Gabriel Strefezza, Da Cunha, Cutrone; Beloti. Técnico: Cesc Fabregas

Desfalques

Juventus

Sem desfalques confirmados

Como

Varane, com lesão no joelho, não irá estrear.

Quando é?