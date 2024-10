Onde assistir a Juventus x Cagliari ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Equipes abrem os trabalhos do domingo (6) de futebol italiano; veja tudo o que você precisa saber

Juventus e Cagliari se enfrentam nesta domingo (06), às 7h30 (horário de Brasília), no Allianz Stadium, pela 7ª rodada do Campeonato Italiano, a Serie A. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

A Juve chega confiante neste final de semana, vindo de uma vitória heroica fora de casa pela Champions League, contra o RB Leipzig, mesmo com um jogador a menos e sem o zagueiro e destaque Bremer, que sofreu uma grave lesão no joelho. A expectativa do técnico Thiago Motta, ainda assim, é de manter a invencibilidade no Italiano, ainda sem sofrer um único gol nestas primeiras seis rodadas. A equipe é a 4ª colocada, com 12 pontos.

O Cagliari, enquanto isso, deixou a lanterna do campeonato na última rodada, seguindo uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o Parma, que os alçou ao 16° lugar, com cinco tentos. A equipe de Davide Nicola espera manter a toada e embalar de vez, mas sabe que a tarefa é dura. E o retrospecto recente contra a Bianconeri também não empolga, com 12 derrotas no últimos 14 jogos.

Prováveis escalações

Juventus: Di Gregorio; Danilo, Kalulu, Gatt e Cambiaso; Locatelli e McKennie; Conceição, Koopmeiners e Yildiz; Vlahovic. Técnico: Thiago Motta.

Cagliari: Scuffet; Zappa, Mina, Luperto e Obert; Makoumbou e Marin; Zortea, Gaetano e Luvumbo; Piccoli. Técnico: Davide Nicola.

Desfalques

Juventus

Nico González e Arkadiusz Milik (lesionados).

Cagliari

Mateusz Wieteska (lesionado).

Quando é?

Data: domingo, 6 de outubro de 2024

Horário: 7h30 (de Brasília)