Onde assistir a Juventude x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (21), no Estádio Mané Garrincha; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Juventude recebe o São Paulo neste domingo (21), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Em 12º lugar, com 20 pontos, o Juventude volta a campo após empatar com o Atlético-MG por 1 a 1 na última rodada do Brasileirão. A equipe será comandada pela primeira vez por Jair Ventura, substituto de Roger Machado.

Do outro lado, o São Paulo quer se manter no G-4 do Brasileirão. Com 30 pontos, o Tricolor vem e vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, com gol de Lucas Moura. Igor Vinicius, expulso na última rodada, cumprirá suspensão.

Em 26 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 11 vitórias, contra seis do Juventude, além de nove empates. No último encontro válido pelo Campeonato Brasileiro de 2022, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Juventude: Mateus Claus, João Lucas, Abner, Rodrigo Sam, Alan Ruschel; Jadson, Caíque, Lucas Barbosa, Jean Carlos, Erick, Gilberto.

São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Luiz Gustavo, Bobadilla e Luciano; Lucas, André Silva (Calleri) e Ferreira.

Desfalques

Juventude

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Igor Vinícius e Welington estão suspenso, enquanto Alisson fraturou o tornozelo direito.

Quando é?

Data: domingo, 21 de julho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha - Brasília, DF

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (árbitro), Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho (assistentes), Leonardo Willers (quarto árbitro), Pablo Ramon Gonçalves (VAR)