Onde assistir a Juventude x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2024

Juventude e Internacional se enfrentam na tarde deste sábado (13), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024. O Alviverde tem a vantagem do empate, após vencer o primeiro jogo por 2 a 1. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Diante de sua torcida, o Juventude entra em campo podendo empatar para avançar à próxima fase da competição nacional. O Alviverde não perde no seu estádio há dez jogos e terá o apoio de sua torcida.

Sem vencer há cinco jogos e em crise, o Internacional demitiu o técnico Eduardo Coudet e será comandado por Pablo Fernandez, do sub-20, de forma interina. Fora de casa, o Colorado entra em campo com a obrigação de ganhar por dois gols de diferença para conquistar a classificação. Se ganhar por um tento a mais, a decisão da vaga será nas penalidades.

Prováveis escalações

Juventude: Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Abner, Alan Ruschel; Jadson, Caíque Gonçalves, Lucas Barbosa, Jean Carlos, Erick Farias; Gilberto

Internacional: Anthoni; Fabricio Bustos, Vitão, Mercado, Robert Renan; Bruno Henrique, Fernando; Wesley, Alan Patrick, Lucas Alario (Wanderson); Enner Valencia.

Desfalques

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

