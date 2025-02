Onde assistir a Juventude x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (5), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 22h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para RS) na TV aberta, do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na liderança do Grupo C, com nove pontos e um aproveitamento de 83%, o Juventude vem embalado por duas vitórias consecutivas. Já o Grêmio, líder do Grupo A com 10 pontos, segue invicto no Gauchão. Em quatro partidas disputadas, o Tricolor Gaúcho empatou sem gols com o Brasil de Pelotas e, na sequência, venceu o Monsoon por 3 a 0, o São Luiz por 5 a 0 e o Caxias por 4 a 0.

Prováveis escalações

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Abner, Wilker Ángel e Felipinho; Geraldo, Jadson e Mandaca; Ênio, Erick Farias e Giovanny.

Grêmio: Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Jemerson e Viery; Villasanti e Cuéllar; Edenilson, Monsalve e Aravena; Arezo.

Desfalques

Juventude

Rodrigo Sam, Caíque, Danilo Peixoto, Adriano Martins, Cipriano e Gilberto estão lesionados.

Grêmio

Kannemann e Mayk estão lesionados, enquanto Nathan Fernandes defende a seleção brasileira sub-20.

Quando é?