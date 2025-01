Onde assistir a Juazeirense x ASA ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Pré-Copa do Nordeste 2025

Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam nesta quarta (8), no Estádio Adauto Moraes; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juazeirense e ASA se enfrentam na noite desta quarta-feira (08), às 20h (de Brasília), no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, na Bahia, pela segunda fase da Pré-Copa do Nordeste. A partida não terá transmissão (confira a programação completa).

O Juazeirense passou na emoção na primeira fase. O time ficou no 3 a 3 com o Fluminense-PI no tempo normal e venceu por 5 a 4 nos pênaltis, cravando vaga nesta próxima etapa.

Já o ASA teve vida mais tranquila. Dois gols de Thiago Alagoano conduziram a vitória fora de casa por 2 a 0, com os dois tentos marcados ainda no primeiro tempo.

Prováveis escalações

Juazeirense: Não divulgado.

ASA: Não divulgado

Desfalques

Juazeirense

Sem desfalques confirmados.

ASA

Não há desfalques confirmados.

Quando é?