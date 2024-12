Onde assistir a Ituano x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), no Estádio Novelli Junior; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ituano e Sport se enfrentam na noite desta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Estádio Novelli Junior, pela quinta rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na lanterna da Série B, o Ituano busca seus primeiros pontos. Até agora, a equipe de Itu sofreu derrotas para o Goiás por 2 a 0, Novorizontino por 3 a 1, Operário por 2 a 0, e Chapecoense por 3 a 1.

Do outro lado, o Sport está invicto na Série B, com 100% de aproveitamento. Na liderança, com 12 pontos, o Leão da Ilha venceu o Brusque por 4 a 1, o Coritiba por 1 a 0, o Vila Nova por 2 a 0 e o Amazonas por 3 a 2.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson; Léo Oliveira, Wálber, Rodrigo e Edu Diniz (Jonatahn Silva); Miqueias, Person, Vinícius e Thonny Anderson (Bruno Xavier); Leozinho e Salatiel.

Sport: Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabrício Domínguez e Tití Ortiz; Lucas Lima, Romarinho e Gustavo Coutinho.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Sport

Pedro Martins e Zé Roberto seguem fora.

Quando é?