Onde assistir a Ituano x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (17), no Estádio Bruno José Daniel; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ituano e Corinthians se enfrentam nesta sexta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (clique aqui e confira a programação diária).

O Corinthians se classificou com a 2ª melhor campanha do Grupo 27, com seis pontos em três partidas. No mata-mata, o Alvinegro passou pelo Falcon, com uma vitória por 1 a 0, e, mais recentemente, pelo Vila Nova, com direito a goleada por 4 a 1.

O Ituano, por sua vez, teve a melhor campanha do Grupo 25, com sete tentos. Na 2ª fase, o time de Itu passou pelo Sfera, em um tenso triunfo nos pênaltis por 16 a 15; na 3ª fase, venceu o Fortaleza, por 3 a 2.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Ituano: Pedro Mantovani, Lucas Dias, Nathan Silva, Matheus Rocha, Léo Izidoro, Kauan Gabriel, Victor Reis, Nicolas Moreira, Vini, Jonathan e Razera.

Corinthians: Kauê, Fernando Vera, Caio Garcez, Caipira, Denner, Bahia, Victor Dourado, Pedro Thomas, Dieguinho, Gui Negão e Nícollas.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Não há desfalques confirmados.

Quando é?