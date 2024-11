Onde assistir a Itália x França ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Equipes se enfrentam neste domingo (17), no Estádio San Siro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Itália e França se enfrentam neste domingo (17), às 16h45 (de Brasília), no Estádio San Siro, em Milão, pela sexta rodada da Liga das Nações 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Na liderança do Grupo 2, com 13 pontos, a Itália precisa de apenas um empate para garantir a classificação. Invictos na atual edição do torneio, os italianos somam quatro vitórias e um empates. Aproveitamento de 86%.

Já a França, vice-líder com 10 pontos, sofreu uma derrota na rodada de estreia para a Itália por 3 a 1. No entanto, conseguiu se recuperar ao vencer a Bélgica por 2 a 0 e 2 a 1, além de superar Israel por 4 a 1. A equipe também empatou sem gols com os israelenses na última rodada.

Em 39 jogos disputados entre as seleções, a Itália soma 19 vitórias, contra 10 da França, além de 10 empates.

Prováveis escalações

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Locatelli, Tonali, Dimarco; Barella; Kean.

França: Maignan; Kounde, Konaté, Saliba, Theo Hernández; Kanté, Rabiot, Zaire-Emery; Olise, Barcola, Thuram.

Desfalques

Itália

Riccardo Calafiori e Samuele Ricci estão lesionados.

França

Sem desfalques confirmados.

Quando é?