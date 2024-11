Onde assistir a Israel x Bélgica ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Equipes se enfrentam neste domingo (17), na Arena Bozsik; confira a transmissão e outras informações do jogo

Israel e Bélgica se enfrentam neste domingo (17), às 16h45 (de Brasília), na Arena Bozsik, em Budapeste, pela sexta rodada da Liga das Nações 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Na última posição do Grupo 2, com apenas um ponto somado, Israel volta a campo em busca de sua primeira vitória na Liga das Nações 2024/25. Por sua vez, a Bélgica, terceira colocada com quatro pontos, enfrenta um duelo crucial neste domingo. O resultado determinará qual das duas seleções será rebaixada diretamente para a Liga B na próxima edição do torneio.

Prováveis escalações

Israel: Peretz; Dasa, Nachimas, Shlomo, Goldberg, Haziza; Solomon, Abu Fani, Jaber, Gloukh; David.

Bélgica: Casteels; Castagne, Debast, Faes, Theate; Mangala, Onana; Lukebakio, Trossard, Bakayoko; Lukaku.

Desfalques

Israel

Sem desfalques confirmados.

Bélgica

Não há desfalques confirmados.

Quando é?