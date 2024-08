Onde assistir a Ipswich Town x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

De volta à elite após 22 anos, Tractor Boys estreiam em casa contra os Reds; confira mais detalhes

Ipswich Town e Liverpool entram em campo neste sábado (17), às 8h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada da Premier League 2024/25. O jogo acontece no Portman Road e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

De volta à elite após 22 anos, o Ipswich tem uma missão duríssima pela frente. Por isso, o time tenta se apegar no fator casa e nas duas grandes temporadas anteriores feitas sob o comando de Kieran McKenna para surpreender.

Já o Liverpool procura começar bem sua temporada depois de nove anos com Jürgen Klopp. Com um elenco qualificado, mas sem contratações realizadas até aqui na janela, o time vai em busca dos três pontos, agora sob a batuta do holandês Arne Slot.

Por conta do longo tempo ausente do Ipswich, o último confronto entre os times pela Premier League aconteceu em maio de 2002. Na ocasião, válida pela última rodada daquele campeonato, o Liverpool goleou os Tractor Boys no Anfield por 5 a 0.

Prováveis escalações

Ipswich Town: Muric; Johnson, Woolfenden, Greaves, Davis; Morsy, Luongo; Burns, Chaplin, Hutchinson; Delap. Técnico: Kieran McKenna

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson; Endo, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Gakpo, Luis Díaz. Técnico: Arne Slot

Desfalques

Ipswich Town

No departamento médico, Clarke, Broadhead e Hirst estão indisponíveis.

Liverpool

Sem ausências confirmadas.

Quando é?