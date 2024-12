Onde assistir a Ipswich x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam pela última rodada da Premier League em 2024; veja qual canal transmite o jogo

Ipswich e Chelsea se enfrentam nesta segunda-feira (30), às 16h45 (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Inglês, a última de 2024 e do primeiro turno. O jogo será no Portman Road, em Suffolk, e terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, serviço de streaming alinhado ao canal (clique aqui e confira a programação).

Brigando para fugir da zona da degola após o retorno à primeira divisão, o Ipswich ocupa a vice lanterna da tabela com 12 pontos e é necessário pontuar caso queira sair da má situação. A equipe de Kieran McKenna perdeu seus últimos dois jogos para Arsenal e Newcastle.

Os Blues vêm em um bom momento na Premier League e na Conference League, ocupando a quarta e a primeira colocação de cada uma, respectivamente. No entanto, o time de Maresca perdeu para o Fulham de virada no último jogo e empatou em 0 a 0 com o Everton no penúltimo, e precisa voltar a vencer para brigar no G4 da liga.

Prováveis escalações

Ipswich: Muric; Johnson, Burgess, O'Shea e Davis; Morsy, Cajuste e Chaplin; Hutchinson, Delap e Szmodics. Técnico: Kieran McKenna.

Chelsea: Sanchez; Gusto, Aderabioyo, Colwill e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Palmer; Pedro Neto, Nkunku e João Félix. Técnico: Enzo Maresca.

Desfalques

Ipswich

Hirst, Ogbene e Tuanzebe estão lesionados e não vão a campo.

Chelsea

Maresca não contará com Badiashile, Chukwuemeka e Fofana, desfalques por lesão.

