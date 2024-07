Onde assistir a Internacional x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Sem vencer há quatro rodadas no Brasileirão, com dois empates e duas derrotas, o Internacional volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Na primeira e segunda fase, o Colorado venceu o ASA e o Nova Iguaçu por 2 a 0, respectivamente.

Do outro lado, o Juventude chega embalado com a vitória sobre o rival Grêmio por 2 a 0 na última rodada do Brasileirão. Na Copa do Brasil, empatou sem gols com o Iguatu na primeira fase e, na sequência, venceu o Paysandu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Internacional: Fabrício; Bustos, Vitão, Fernando, Robert Renan (Bernabei); Bruno Gomes, Rômulo (Thiago Maia), Bruno Henrique, Alan Patrick; Wesley, Enner Valencia (Alario).

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gabriel Taliari.

Desfalques

Internacional

Renê sofreu concussão e está fora.

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Quando é?