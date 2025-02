Onde assistir a Internacional x Brasil de Pelotas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (4), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Brasil de Pelotas se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 20h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Invicto no Gauchão, o Internacional lidera o Grupo B com 10 pontos. Em quatro partidas, o Colorado soma três vitórias e um empate, alcançando um aproveitamento de 83%.

Já o Brasil de Pelotas ocupa a vice-liderança do Grupo C, com cinco pontos, quatro a menos que o líder Juventude. Na última rodada, a equipe conquistou sua primeira vitória ao vencer o São José por 1 a 0.

Prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Nathan Santos; Kaique Rocha, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique, Wanderson, Alan Patrick e Carbonero; Enner Valencia.

Brasil de Pelotas: Wellington; Murillo, Áquila, Cerqueira e Higor; Rafael Dias, Fabro, Histone. Charopem e Mayko Félix.

Desfalques

Internacional

Gabriel Mercado, Bruno Gomes, Bruno Tabata e Sergio Rochet estáo no DM, enquanto Gustavo Prado e Ricardo Mathias estão com a seleção sub-20.

Brasil de Pelotas

Gabriel da Silva cumprirá suspensão.

Quando é?