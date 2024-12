Onde assistir a Internacional x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste sábado (13), pela primeira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Pressionados, Internacional e Bahia se enfrentam na noite deste sábado (13), a partir das 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

O Inter vive um momento de pressão na temporada. Isso porque o Colorado, além de ter ficado fora das finais do estadual, também não tem bom aproveitamento na Copa Sul-Americana, tendo empatado duas partidas. Nos últimos quatro jogos que disputou, o time de Eduardo Coudet finalizou 58 vezes, mas balançou a rede em apenas uma.

Do outro lado, o Bahia vem de um vice-campeonato estadual, embora tenha avançado à semifinal da Copa do Nordeste. O Tricolor tem praticamente todo o elenco disponível para o duelo no sul. Acevedo e Ryan, porém, continuam no departamento médico.

Mais artigos abaixo

As equipes já se enfrentaram 58 vezes, com 31 vitórias do Internacional, 12 do Bahia, além de 15 empates. No último confronto entre os times, o Tricolor venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alario e Borré.

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Kanu, Cuesta e Rezende; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Luciano Juba (Biel) e Thaciano.

Desfalques

Internacional

Alan Patrick e Valencia estão no departamento médico.

Bahia

Ryan e Acevedo estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 13 de abril de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre - RS