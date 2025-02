Onde assistir a Internacional x Avenida ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (2), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Avenida se enfrentam neste domingo (2), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Ainda sem perder no Gauchão, o Internacional é o líder do Grupo B, com sete pontos, um a menos que o Caxias, segundo colocado. Até aqui, o Colorado empatou com o Guarany por 2 a 2, e venceu o Juventude e o São José, ambos por 2 a 0.

O Avenida busca a recuperação no Gauchão. Lanterna do Grupo A, com apenas um ponto, a equipe foi derrotada pelo São Luiz por 2 a 1 e pelo Pelotas por 1 a 0, além de ter empatado sem gols com o Ypiranga.

Prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Braian Aguirre, Victor Gabriel (Rogel), Vitão e Bernabei; Fernando (Luis Otávio), Thiago Maia e Alan Patrick; Wanderson, Wesley e Borré.

Avenida: Rodrigo Mamá; Kevlin, Micael, Dadalt e David; Amaral, Gorgoroso e Laion (Vitor Júnior); Matheus Martins, Tallyson e Michel.

Desfalques

Internacional

Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Sergio Rochet e Gabriel Carvalho estão lesionados.

Avenida

John Lennon está machucado.

Quando é?