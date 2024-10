Onde assistir a Inter de Milão x Torino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Clubes medem forças pela sétima rodada da Serie A neste sábado; confira mais detalhes

Inter de Milão e Torino jogam neste sábado (5), às 15h45 (horário de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Italiano 2024/25. O jogo acontece no Estádio Giuseppe Meazza e terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Embalada pelas vitórias sobre Udinese (Serie A) e Estrela Vermelha (Champions League) depois da derrota no clássico para o Milan, a Inter tenta engrenar de vez na competição. Quarto colocado no momento com 11 pontos, os Nerazzurri buscam aumentar essa sequência positiva.

Fazendo um grande começo de campanha, o Torino ocupa o quinto lugar, com a mesma pontuação do adversário. No entanto, o momento é ruim: duas derrotas seguidas para Empoli (Copa da Itália) e Lazio (Campeonato Italiano). Por isso, o Toro busca dar a volta por cima, apesar do duríssimo duelo, para seguir no pelotão de cima.

Prováveis escalações

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. Técnico: Simone Inzaghi

Torino: Milinkovic-Savic; Vojvoda, Saúl Coco, Masina; Lazaro, Ilic, Tameze, Ricci, Sosa; Ché Adams, Zapata. Técnico: Paolo Vanoli

Desfalques

Inter de Milão

Nicolò Barella (lesionado) está fora.

Leicester

No departamento médico, Perr Schuurs continua indisponível.

Quando é?