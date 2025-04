Onde assistir a Inter Miami x Toronto ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS 2025

Messi e companhia vão a campo neste domingo (6) querendo manter o ótimo momento; veja tudo o que você precisa saber

Inter Miami e Toronto se enfrentam neste domingo (6), às 20h (horário de Brasília), no Chase Stadium, em jogo válido pela 7ª rodada da MLS 2025. A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV+ (confira a programação na íntegra).

O Inter Miami, mesmo com um jogo a menos, lidera a tabela da MLS e chega como favorito, mais uma vez. O time de Javier Mascherano vem empilhando gols e vitórias, buscando sua quinta seguida no nacional, e deverá contar novamente com Lionel Messi no comando do ataque, ao lado de Luis Suárez.

O Toronto, enquanto isso, vive momento ruim. O time é o único da Conferência Leste ainda a não vencer nenhum compromisso após seis rodadas, tendo a defesa mais vazada e com apenas dois pontos somados até aqui. Terá uma pedreira pela frente.

Prováveis escalações

Inter Miami: Ustari; Fray, Falcon, Aviles e Jordi Alba; Taylor, Redondo, Busquets e Segovia; Messi e Suárez. Técnico: Javier Mascherano.

Toronto: Johnson; Thompson, Rosted, Gomis e Petretta; Coello e Osorio; Bernardeschi, Insigne e Spicer; Brynhildsen. Técnico: Robin Fraser.

Desfalques

Inter Miami

Marcelo Weigandt (dúvida), Tadeo Allende, David Martinez, David Ruiz e Ryan Sailor (lesionados).

Toronto

Matthew Longstaff, Zane Monlouis (dúvidas) Richie Laryea e Kevin Long (lesionados).

Quando é?

Data: domingo, 6 de abril de 2025

Horário: 20h (de Brasília)