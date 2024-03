Após ficarem no empate contra o LA Galaxy com gol de Messi no fim, Herons querem voltar a vencer; veja todos os detalhes

Inter Miami e Orlando City se enfrentam neste sábado (2), às 18h30 (horário de Brasília), no Chase Stadium, em jogo válido pela 2ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo na AppleTV+ (confira a programação na íntegra).

Lionel Messi e companhia estrearam na temporada com o pé direito, batendo o Real Salt Lake por 2 a 0. No segundo jogo, ficaram no empate em 1 a 1 com o LA Galaxy, graças a um gol salvador do craque argentino já na reta finalíssima da partida. Ainda invicto, portanto, o Miami quer voltar a vencer.

Do outro lado, o Orlando City fará sua segunda partida no torneio. Na estreia, o time ficou no 0 a 0 com o Montréal, em casa. No meio de semana, porém, bateu o Cavalry, do Canadá, pela CONCACAF Champions Cup, e avançou às oitavas de final do torneio.

Prováveis escalações

Inter Miami: Callender; Yedlin, Avilés, Freire e Jordi Alba; Ruiz, Busquets, Gomez; Messi, Suárez e Campana. Técnico: Tata Martino.

Orlando City: Gallese; Thorhallsson, Schlegel, Jansson e Santos; Araújo e Cartagena; Torres, Lodeiro e Angulo; Enrique. Técnico: Óscar Pareja.

Desfalques

Inter Miami

Robbie Robinson, Ian Fray, Franco Negri, Facundo Farias, Corentin Jean e Benjamin Cremaschi (lesionados).

Orlando City

Sem desfalques divulgados.

Quando é?

Data: sábado, 2 de março de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)