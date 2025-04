Inter Miami x FC Dallas: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Messi na MLS 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (27), no Chase Stadium; veja tudo o que você precisa saber para o embate

Inter Miami e FC Dallas se enfrentam na noite deste domingo (27), às 18h (de Brasília), no Chase Center, em Miami, pela quartas de final da Concacaf Champions Cup 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Apple TV+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Inter Miami busca manter sua invencibilidade nesta temporada da MLS. Os comandados de Javier Mascherano são os líderes da competição, com 18 pontos, e defendem a bandeira de único time ainda sem derrotas até aqui. A tendência, porém, é que o Miami poupe titulares já pensando na volta da semifinal da Champions Cup, contra o Vancouver, após revés por 2 a 0 no Canadá.

O FC Dallas, enquanto isso, ocupa o 6° lugar na Conferência Oeste, com 12 pontos. O time vem de cinco partidas sem perder fora de casa, com três empates e duas vitórias, e quer manter a sequência, aproveitando que os rivais dividem o foco com a decisão do meio de semana.

Prováveis escalações

Inter Miami: Ustari; Weigandt, Aviles, Falcon e Jordi Alba; Cremaschi, Busquets, Picault e Segovia; Suárez e Messi. Técnico: Javier Mascherano.

FC Dallas: Paes; Moore, Abubakar, Urhoghide e Norris; Ferreira, Ramiro e Show; Perinho; Jilio e Farrington. Técnico: Eric Quill.

Desfalques

Inter Miami

David Ruiz, Baltasar Rodríguez, Ryan Sailor e Federico Redondo (lesionados).

FC Dallas

Léo Chú, Marco Farfan, Geovane Jesus, Sebastian Lletget e Enzo Newman (lesionados).

Quando é?