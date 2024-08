Onde assistir a Inter Miami x FC Cincinnati ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS 2024

Equipes entram em campo neste sábado (24), pela primeira fase da competição; veja como acompanhar na internet

O Inter Miami recebe o FC Cincinnati na noite deste sábado (24), às 20h30 (de Brasília), no Chase Stadium, em Miami, pela no Al-Awwal Park, em Riad, pela 26ª rodada da Conferência Leste da Major League Soccer 2024. A partida terá transmissão ao vivo e esclusivo da AppleTV+, através do Season Pass, no streaming (veja a programação completa aqui).

Os líderes da tabela se enfrentam no confronto direto. O Inter Miami, por sua vez, leva vantagem na conferência, conquistaram 53 pontos em 25 jogos e estão na ponta. O time de Pat Nooman vem logo atrás, mas com 48 pontos e não assumirá a liderança, caso vença. O Inter Miami não terá Lionel Messi que se recupera de uma lesão que o fez ser substituido da final da Copa América em julho. Vale destacar que ambas equipes caíram nas oitavas de final da Copa das Ligas.

Prováveis escalações

Inter Miami: Callender; Aviles, Busquets, Allen; Bright, Weigandt, Alba, Redondo, Gomez; Suárez e Rojas. Técnico: Tata Martino.

FC Cincinnati: Celentano; Yedlin, Robinson, Awaziem, Murphy, Baird; Bucha, Nwobodo, Orellano; Kubo e Acosta. Técnico: Pat Noonman.

Desfalques

Inter Miami

Lionel Messi, Sergey Kryvtsov, Nicolas Freire e Facundo Farias, machucados, estão fora.

FC Cincinnati

Alec Kann segue fora.

Quando é?