Onde assistir a Inter de Milão x Monaco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes vão a campo nesta quarta-feira (29) buscando evitar os playoffs e garantir vaga direta nas oitavas da Liga dos Campeões; veja como acomanhar

Inter de Milão e Monaco se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 17h (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, pela última rodada da fase de ligas da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max via streaming (veja a programação completa).

A Inter chega ao confronto como favorita, vivendo um ótimo momento na temporada. Após a goleada por 4 a 0 sobre o Lecce pela Série A italiana, os Nerazzurri seguem embalados, ocupando a quarta posição na Champions League com 16 pontos, a apenas um empate da vaga direta para as oitavas de final. Sob o comando de Simone Inzaghi, a equipe acumula cinco jogos de invencibilidade e um impressionante desempenho defensivo na competição, com apenas um gol sofrido em sete rodadas. Jogando em casa, no San Siro, a Inter já venceu adversários de peso como Arsenal e RB Leipzig, e espera manter o ritmo contra o Monaco.

O Monaco, por sua vez, busca surpreender em território italiano. Atual décimo colocado na tabela com 13 pontos, os franceses ainda têm chances de escapar dos playoffs e avançar diretamente para o mata-mata. A equipe comandada por Adolf Hütter vem de uma vitória importante por 1 a 0 sobre o Aston Villa na Champions e de um triunfo por 3 a 1 sobre o Rennes na Ligue 1, o Campeonato Francês, o que deu novo fôlego após um período irregular. Apesar disso, os Vermelhos e Brancos sabem que precisam mostrar mais consistência para desafiar a sólida defesa da Inter.

Prováveis escalações

Inter de Milão: Sommer; Dumfries, Pavard, De Vrij, Bastoni; Dimarco, Barella, Asllani; Mkhitaryan, L. Martínez e Thuram.

Monaco: Majecki, Vanderson, Teze, Kehrer, Mawissa, Zakaria, Camara, Akliouche, Minamino, Ben Seghir e Embolo.

Desfalques

Inter Milão

Francesco Acerbi, Hakan Çalhanoğlu, Joaquín Correa e Raffaele Di Gennaro, lesionados, são baixas dos Nerazzurri.

Monaco

Folarin Balogun, George Ilenikhena e Wilfried Singo têm problemas físicos e não são opções para a equipe francesa

Quando é?