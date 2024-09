Onde assistir a Inter de Milão x Milan ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Derby dela Madonnina é destaque da 5ª rodada do Italiano; veja tudo o que você precisa saber

Inter de Milão e Milan se enfrentam neste domingo (22), às 15h45 (horário de Brasília), no Stadio Giuseppe Meazza, pela 5ª rodada do Campeonato Italiano, a Serie A. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

A Inter tem sorrido por último no recorte recente do Derby dela Madonnina. O agregado atual mostra 14 a 2 em favor da Nerazurri, que venceu todos os últimos seis embates contra os arquirrivais - a sequência, claro, conta com as semifinais da Champions League 2022/23, uma goleada por 5 a 1 do ano passado e a vitória por 2 a 1 em abril deste ano, quando Simone Inzaghi e companhia conquistaram seu 20° título italiano. Em 3° lugar, a equipe, ainda invicta nesta temporada, soma oito pontos neste início de nacional, a dois de distância da líder Udinese.

Enquanto a Inter empatou com o Manchester City, na estreia da Champions, neste meio de semana, o Milan sofreu uma dura derrota nas mãos do Liverpool, por 3 a 1 e de virada. E após apenas uma vitória nos primeiros cinco jogos sobre o comando da equipe, o técnico português Paulo Fonseca já é alvo de duras críticas e forte pressão - que certamente aumentará em caso de novo tropeço no clássico. O Milan é o atual 10° colocado, com apenas cinco pontos em quatro jogos.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martinez. Técnico: Simone Inzaghi.

Milan: Maignan; Emerson, Tomori, Pavlovic e Hernández; Fofana e Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders e Rafael Leão; Morata. Técnico: Paulo Fonseca.

Desfalques

Inter de Milão

Tajon Buchanan (lesionado).

Milan

Ismael Bennacer, Alessandro Florenzi e Malick Thiaw (lesionados).

Quando é?

Data: domingo, 22 de setembro de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)