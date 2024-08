Onde assistir a Inter de Milão x Lecce ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

O time da casa busca recuperação contra o Lecce, que vem de goleada; confira como acompanhar

Inter de Milão recebe o Lecce neste sábado (24), às 15h45 (horário de Brasília), em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Italiano 2024/25. O jogo acontece no Estádio Giuseppe Meazza e terá transmissão da ESPN 4, na TV fechada, do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

A Inter de Milão busca recuperação após uma estreia decepcionante na Série A italiana. Na primeira rodada, os Nerazzurri não conseguiram assegurar a vitória contra o Genoa, apesar da boa atuação de Marcus Thuram, que marcou dois gols. O jogo terminou em um empate 2 a 2, com um gol de último minuto do brasileiro Júnior Messias frustrando os planos da Inter.

O Lecce, por sua vez, teve uma estreia desastrosa, sofrendo uma goleada de 4 a 0 para a Atalanta, em casa. A equipe vinha de vitótria por 2 a 1, na Copa da Itália, contra o mantova

Historicamente, o confronto entre Inter e Lecce tem sido amplamente favorável aos mandantes. Em 40 encontros entre as duas equipes nas principais competições italianas, a Inter de Milão venceu 29 vezes, enquanto o Lecce conquistou apenas quatro vitórias.

Prováveis escalações

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Técnico: Simone Inzaghi.

Lecce: Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Banda, Rafia, Dorgu; Krstovic. Técnico: Gotti.

Desfalques

Inter de Milão

No departamento médico, De Vrij e Buchanan não estão disponíveis para o confronto.

Lecce

Joan González, Mohamed Kaba e Jeppe Corfitzen são baixas.

