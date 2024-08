Onde assistir a Inter de Milão x Atalanta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Nerazurri quer chegar à liderança, enquanto a Dea busca recuperação; veja tudo o que você precisa saber

Inter de Milão e Atalanta se enfrentam nesta sexta-feira (30), às 16h30 (horário de Brasília), no Stadio Giuseppe Meazza, pela 3ª rodada do Campeonato Italiano, a Serie A. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

A Nerazurri iniciou a defesa do título da temporada passada com um empate em 2 a 2 com o Genoa, mas entrou nos trilhos da vitória na última semana, quando enfrentou o Lecce, mantendo a escrita de 12 anos de invencibilidade na estreia da equipe em casa no Italiano. O objetivo agora é chegar à liderança. Hoje, a equipe está dois pontos atrás da Juventus, primeira colocada, com quatro tentos.

Do outro lado, a Atalanta, atual campeã da Europa League, enfrenta uma reta final de janela de transferências de saídas, como a de Teun Koopmeiners, mas também sofre com algumas baixas neste início de temporada. O técnico Gian Piero Gasperini - que acumula uma passagem de pouco sucesso na Inter em seu currículo - quer se recuperar da derrota por 4 a 0 para o Real Madrid na Supercopa da UEFA com um bom início de nacional, mas soma apenas três pontos nestes dois primeiros jogos. A equipe ocupa a nona posição.

Prováveis escalações

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Taremi. Técnico: Simone Inzaghi.

Atalanta: Carnesecchi; De Roon, Hien e Djimsiti; Bellanova, Ederson, Pasalic e Ruggeri; Brescianini e De Ketelaere; Retegui. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Desfalques

Inter de Milão

Lautaro Martínez e Tajon Buchanan (lesionados).

Atalanta

Giorgio Scalvini, Gianluca Scamacca, Sead Kolasinac e Mitchel Bakker (lesionados).

Quando é?

Data: sexta-feira, 30 de agosto de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)