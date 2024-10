Onde assistir a Hungria x Holanda ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (11), na Puskás Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Hungria e Holanda se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 15h45 (de Brasília), na Puskás Arena, em Budapeste, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Dividindo a liderança do Grupo 3 com a Alemanha, a Holanda busca manter sua invencibilidade na Liga das Nações. Vice-campeã do torneio em 2018/19, a seleção holandesa venceu a Bósnia por 5 a 2 na rodada de estreia e, em seguida, empatou com a Alemanha por 2 a 2.

Por outro lado, a Hungria, última colocada do grupo com apenas um ponto, busca se recuperar na Liga das Nações. Na primeira rodada, a seleção foi goleada pela Alemanha por 5 a 0 e, em seguida, empatou sem gols com a Bósnia.

Prováveis escalações

Hungria: Dibusz; Botka, Dárdai e Orbán; Bolla, Ádám Nagy, Schäfer e Kerkez; Sallai e Szoboszlai; Varga.

Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven e Hato; Gravenberch e Reijnders; Malen, Simons e Gakpo; Zirkzee.

Desfalques

Hungria

Sem desfalques confirmados.

Holanda

Aké e Schouten estão lesionados e não foram convocados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 11 de outubro de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)