Onde assistir a Hungria x Alemanha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Nations League 2024/25

Com situações já definidas, seleções encerram sua participação no grupo 3 da Liga A do torneio

Hungria e Alemanha entram em campo nesta terça-feira (19), às 16h45 (horário de Brasília), em confronto válido pela última rodada do grupo 3 da Liga A da Nations League 2024/25. A partida acontece na Puskás Aréna e terá transmissão ao vivo do Sportv (confira a programação de futebol completa aqui).

A Hungria fecha sua participação no grupo diante de sua torcida em Budapeste. Terceira colocada com cinco pontos, a seleção húngara tenta se redimir da dura derrota para a Holanda fora de casa no sábado com um bom resultado.

Garantida como líder do chave com 13 pontos somados, a Alemanha também apenas cumpre tabela nesta última rodada. Embalados por um impiedoso 7 a 0 aplicado sobre a Bósnia, os alemães buscam encerrar bem sua participação nesta fase do torneio.

Prováveis escalações

Hungria: Dibusz; Botka, Orbán, Dárdai; Bolla, Ádám Nagy, Schäfer, Zsolt Nagy; Sallai, Varga, Szoboszlai. Técnico: Marco Rossi

Alemanha: Nübel; Henrichs, Rüdiger, Schlotterbeck, Gosens; Gross, Andrich; Gnabry, Musiala, Sané; Kleindienst. Técnico: Julian Nagelsmann

Desfalques

Hungria

Sem ausências confirmadas.

Alemanha

Suspenso, Jonathan Tah está indisponível.

Quando é?