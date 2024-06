Onde assistir a Huachipato x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (4), no Estádio CAP; confira a transmissão e outras informações do jogo

Huachipato e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira (4), às 21h (de Brasília), no Estádio CAP, no Chile, em jogo atrasado da quarta rodada da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Com dois jogos a menos, o Grêmio pode garantir a classificação às oitavas de final da Libertadores em caso de vitória. No momento, o tricolor gaúcho aparece na terceira posição do Grupo C, com seis pontos.

Do outro lado, o Huachipato, na vice-liderança do Grupo C, com oito pontos, precisa vencer para garantir a classificação. Até aqui, foram duas vitórias, dois empates e uma derrota. Um aproveitamento de 53%.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Huachipato: Martín Parra; Felipe Loyola, Benjamín Gazzolo, Renzo Malanca e Leo Díaz; Claudio Sepúlveda, Jimmy Martínez e Montes; Maxi Gutierrez, Rodríguez e Cris Martínez.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo (Mayk); Dodi, Pepê e Cristaldo; Galdino (Pavon), Soteldo e Diego Costa.

Desfalques

Huachipato

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

André Henrique, Mila e Jhonata Robert seguem fora, enquanto Villasanti vai defender o Paraguai na Copa América.

Quando é?