Onde assistir a Holanda x Hungria ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (16), pela quinta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Holanda e Hungria entram em campo neste sábado (16), às 16h45 (horário de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, pela quinta rodada do grupo 3 da Liga das Nações 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (confira a programação completa).

Na segunda posição com 5 pontos, a Holanda sabe que precisa vencer para continuar na zona de classificação. Os holandeses acumulam um triunfo, dois empates e uma derrota até o momento.

Já a Hungria está na terceira colocação, também com 5 pontos. Os húngaros sabem que precisam ganhar para ultrapassar o rival na tabela e continuar com chances de avançar à próxima fase.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Holanda: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Hato; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Weghorst.

Hungria: Dibusz; Dardai, Orbán, Botka; Bolla, Nikitscher, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga.

Desfalques

Holanda

Micky van de Ven , Nathan Ake, Lutsharel Geertruida e Ian Maatsen estão no departamento médico.

Hungria

Attila Fiola cumpre suspensão.

Quando é?