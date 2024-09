Onde assistir a Holanda x Alemanha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Seleções entram em campo nesta terça-feira (10), na Amsterdam Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Valendo a liderança do Grupo 3, Holanda e Alemanha se enfrentam nesta terça-feira (10), às 15h45 (de Brasília), na Amsterdam Arena, pela segunda rodada da Liga das Nações 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2 na TV fechada (veja a programação completa).

Após a goleada de 5 a 0 sobre a Hungria, a Alemanha busca manter a liderança do Grupo 3 e ampliar a vantagem sobre a Holanda, que também possui três pontos e venceu a Bósnia por 5 a 2 na primeira rodada.

Em 46 jogos disputados entre as seleções, a Alemanha venceu 17 vezes, enquanto a Holanda venceu 12 vezes, com 17 empates. No último encontro, realizado em um amistoso em 2024, a Alemanha venceu por 2 a 1.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Holanda: Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Ake; Schouten, Gravenberch, Reijnders; Simons, Gakpo; Zirkzee.

Alemanha: Ter Stegen; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Mittelstadt; Andrich, Pavlovic; Musiala, Havertz, Wirtz; Fullkrug.

Desfalques

Holanda

Micky van de Ven e Joey Veerman estão lesionados.

Alemanha

Leroy Sane está lesionado, enquanto Antonio Rüdiger pode ser poupado.

Quando é?

Data: terça-feira, 10 de setembro de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: Amsterdam Arena - Amesterdã, HOL