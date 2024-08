Onde assistir a Hellas Verona x Juventus ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Após estrearem muito bem, clubes fecham a segunda rodada da Serie A; confira mais detalhes

Hellas Verona e Juventus entram em campo nesta segunda-feira (26), às 15h45 (horário de Brasília), em confronto que fecha a segunda rodada do Campeonato Italiano 2024/25. O jogo acontece no Estádio Marcantonio Bentegodi e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após estrear com um surpreendente 3 a 0 sobre o Napoli, o Hellas Verona busca se manter 100% na competição. Jogando novamente em seus domínios, o time tenta aproveitar o embalo para, quem sabe, surpreender de novo, apesar de ter um adversário mais forte ainda pela frente.

Sob nova direção, a Juventus de Thiago Motta mostrou ótimos sinais na vitoriosa estreia sobre o recém-promovido Como. Com bons reforços trazidos e uma base interessante, o time tenta somar mais três pontos para seguir ganhando confiança e se colocar como uma verdadeira ameaça ao reinado da Internazionale.

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, são quatro vitórias da Juventus e um empate. Este último ocorreu no encontro mais recente. Disputado em fevereiro, o jogo terminou 2 a 2. Michael Folorunsho e Tijjani Noslin marcaram para o Verona, enquanto Dusan Vlahovic e Adrien Rabiot balançarem as redes pela Velha Senhora.

Prováveis escalações

Hellas Verona: Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Frese; Belahyane, Duda; Livramento, Harroui, Lazovic; Mosquera. Técnico: Paolo Zanetti

Juventus: Di Gregorio; Danilo, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Douglas Luiz; Cambiaso, Yildiz, Mbangoula; Vlahovic. Técnico: Thiago Motta

Desfalques

Hellas Verona

Lesionados, Suat Serdar e Juan Manuel Cruz estão fora de combate.

Juventus

No departamento médico, Khéphren Thuram, Timothy Weah e Arkadiusz Milik estão indisponíveis.

