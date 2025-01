Onde assistir a Guarany de Bagé x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes iniciam suas campanhas no Gauchão nesta quarta-feira (22), no Estádio Estrela D'Alva; veja como acompanhar

Guarany de Bagé e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Estádio Antônio Magalhães Rossel, o Estrela D'Alva, em Bagé, estreando pelo Campeonato Gaúcho 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada e no streaming, através do Prime Video e Globoplay (confira a programação completa).

O Guarany de Bagé inicia sua caminhada no Gauchão 2025 inspirado na boa campanha do ano passado, quando surpreendeu ao alcançar as quartas de final. A equipe de Bagé aposta na força da torcida no Estádio Estrela D’Alva para tentar mais um grande resultado contra o Internacional, rival que derrotou em 2024 por 2 a 1 na primeira fase. Sob o comando do técnico Márcio Nunes, o elenco renovado busca se encontrar após uma pré-temporada movimentada, que incluiu amistosos contra Pelotas e Cerro Largo.

Já o Internacional encara o estadual com seriedade em 2025. Após oito anos sem levantar a taça, o clube almeja interromper a sequência de títulos do Grêmio e reconquistar a hegemonia no Rio Grande do Sul. Comandado por Roger Machado, que chegou durante a temporada passada para liderar a recuperação da equipe, o Colorado aposta na manutenção da base e nas chegadas pontuais de Ronaldo e Vitinho. Apesar de uma derrota para a seleção mexicana na pré-temporada, a equipe tenta começar a competição com o pé direito.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Guarany de Bagé: Douglas; Talles, Saulo, Zé Pedro e João Victor; David Cunha, Murilo e Marllon; Jackson, Wilson Jr. e Yan Philippe. Técnico: Márcio Nunes.

Internacional: Anthoni; Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio e Braian Aguirre; Luís Otávio, Thiago Maia e Alan Patrick; Wesley, Borré e Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

Desfalques

Guarany de Bagé

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Rochet, Bruno Tabata, Gabriel Mercado e Gabriel Carvalho, lesionados, são baixas. Bernabei ainda não foi regularizado e ainda não faz estreia pelo Colorado.

Quando é?

Data: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Magalhães Rossel - Bagé, RS