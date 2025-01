Onde assistir ao Campeonato Gaúcho? Quem transmite o Gauchão?

Gauchão acontece entre janeiro e março e seguirá tendo transmissão da TV aberta; confira os detalhes

O Campeonato Gaúcho volta para mais histórias em 2025, e promete apresentar tudo que há de mais interessante ao torcedor do Rio Grande do Sul a partir de diferentes formas.

Para este ano, o Gauchão segue em acordo com a Globo e as histórias do estadual poderão ser assistidas na televisão, no pay-per-view e na internet. No entanto, ainda há muitos detalhes para entender sobre as transmissões e variados assuntos da competição.

Abaixo, preparamos um guia com as principais informações do Campeonato Gaúcho 2025, desde a nova fórmula de disputa para este ano, em virtude do Mundial de Clubes da Fifa, até cada canal que passará os jogos na TV e online. Entenda!