Onde assistir a Guarani x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (24), no Estádio Brinco de Ouro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Guarani e Ceará se enfrentam neste domingo (24), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 38ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal sportv2 na TV fechada, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Na lanterna da Série B, com 32 pontos, o Guarani já está rebaixado para a Série C e disputará a última rodada apenas para cumprir tabela. Por outro lado, o Ceará segue na briga pelo acesso. Atualmente na quarta colocação, com 63 pontos, o Vozão garante a vaga na Série A com uma vitória, sem depender de outros resultados. Até o momento, a equipe soma 19 vitórias, seis empates e 12 derrotas, com um aproveitamento de 56%.

Prováveis escalações

Guarani: Pegorari (Fred Conti); Yan, Salustiano, Matheus Mancini, Jeferson; Bispo, Heitor (A. Leite), Matheus Bueno e Luan Dias; Caio Dantas e Bruno Mendes (Marlon).

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Mugni; Saulo, Pulga e Aylon.

Desfalques

Ceará

Richard está machucado.

Guarani

João Victor, com problemas físicos, segue no departamento médico.

Quando é?