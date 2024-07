Onde assistir a Guarani x Brusque ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (28), no Estádio Brinco de Ouro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Guarani e Brusque se enfrentam neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 17ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na lanterna da Série B, com apenas sete pontos, o Guarani vai em busca da vitória após uma sequência de oito derrotas e cinco empates nos últimos 13 jogos disputados. Já o Brusque, também na zona de rebaixamento, com 15 pontos, vem de oito jogos sem perder: duas vitórias e seis empates.

Prováveis escalações

Guarani: Vladimir, Heitor, Douglas, Lucas Adell, Jefferson, Léo Santos (Reinaldo), Camacho, Matheus Bueno, Chay, João Victor e Luccas Paraizo.

Mais artigos abaixo

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Wallace, Marcelo; Rodolfo Potiguar, Serrato, Dionísio; Dentinho (Diego Mathias), Paulinho Moccelin; Olávio (Keké).

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Brusque

Luiz Henrique, Alex Ruan, Guilherme Queiróz estão fora.

Quando é?

Data: domingo, 28 de julho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro - Campinas, SP

Arbitragem: Thaillan Azevedo (árbitro), Luis Filipe Gonçalves e Luan Patrique Pereira (assistentes), Gabriel Henrique Meira (quarto árbitro), Emerson de Almeida (VAR)