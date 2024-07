Onde assistir a Grêmio x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (21), no Estádio Centenário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Vitória se enfrentam na manhã deste domingo (21), às 11h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Pressionado e dentro da zona de rebaixamento, o Grêmio volta a campo em busca da recuperação no Brasileirão. Nos últimos quatro jogos disputados no torneio, o Tricolor Gaúcho registra três derrotas e um empate.

"Nós vamos jogar no próximo domingo em Caxias, diante do Vitória. O nosso torcedor prefere jogar na Arena, óbvio. Mas a gente vai jogar a vida, a gente sabe que é uma final. A gente tem completa consciência da situação que o clube está, da importância de cada jogo. Então, independente onde que vai ser o jogo, domingo é em Caxias, lá no Centenário a gente vai jogar como se fosse o último jogo da nossa vida porque a gente sabe da importância do jogo", afirmou Geromel.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Vitória, com 15 pontos, busca se afastar do Z-4. Com a mesma pontuação que o Corinthians, equipe que abre a zona de rebaixamento, o Rubro-Negro também vem de uma sequência negativa, com duas derrotas seguidas.

Prováveis escalações

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Edenilson; Pavon, Soteldo e Gustavo Nunes (Galdino).

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Léo Naldi e Jean Mota (Matheuzinho); Everaldo (Osvaldo), Janderson e Alerrandro.

Desfalques

Grêmio

Diego Costa segue machucado. Já Nathan Fernandes está suspenso.

Vitória

Luan Santos cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: domingo, 21 de julho de 2024

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário - Caxias do Sul, RS

Arbitragem: Sávio Pereira Sampaio (árbitro), Fabricio Vilarinho e Lucas Costa (assistentes), Luiz Augusto Silveira (quarto árbitro), Marcio Henrique de Gois (VAR)