Onde assistir a Grêmio x Operário-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo neste domingo (14), no Estádio Centenário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Operário-PR se enfrentam neste domingo (14), às 11h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024. Como empataram na ida sem gols, quem vencer avança. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Pressionado com duas derrotas e um empate nos últimos três jogos disputados no Brasileirão, o Grêmio volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Para o confronto decisivo, o técnico Renato Portaluppi terá o retorno de Geromel, preservado na derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, além de Soteldo, que defendeu a Venezuela na Copa América.

Do outro lado, o Operário avançou até a terceira fase da Copa do Brasil após eliminar o Operário-MS (empate sem gols) e o Villa Nova por 2 a 0. Agora, a equipe vai em busca classificação inédita na história do clube.

"O óbvio também precisa ser dito: vamos enfrentar um time extremamente copeiro, um time gigante, time de Série A. Só jogar ou só marcar não vai nos dar a classificação, porque estaremos jogando contra uma equipe que está em um patamar superior ao nosso. O nosso espírito precisa nos agigantar, isso já aconteceu outras vezes", afirmou o técnico Rafael Guanaes.

Prováveis escalações

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Geromel, Rodrigo Ely (Kannemann) e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Pepê), Edenilson e Soteldo; Gustavo Martins e Pavon.

Operário-PR: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Pará; Índio, Jacy (Diniz) e Pedro Lucas; Rodrigo Rodrigues, Felipe Augusto e Ronaldo.

Desfalques

Grêmio

Cristaldo, com problema físico, é desfalque.

Operário-PR

Rodrigo Lindoso, que está machucado, e Ronald, que defendeu o Água Santa na primeira fase da Copa do Brasil, além de Daniel Lima, que atuou pelo Atlético-GO, estão fora.

Quando é?