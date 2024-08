Onde assistir a Grêmio x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (13), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (13), às 19h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil e a vitória por 3 a 1 sobre o Cuiabá na última rodada do Brasileirão, o Grêmio volta suas atenções para a Libertadores. Em busca do seu quarto título no torneio, o Tricolor Gaúcho terminou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo C, com os mesmos 10 pontos do líder The Strongest. Até agora, foram três vitórias, um empate e duas derrotas.

Por outro lado, o Fluminense, atual campeão da Libertadores, busca o bicampeonato. O Tricolor Carioca enfrenta pressão após a eliminação na Copa do Brasil para o Juventude e a derrota por 2 a 0 para o Vasco no Brasileirão, mas segue invicto na Libertadores. Na fase de grupos, o Tricolor terminou como líder do Grupo A com 14 pontos, oito a mais que o segundo colocado, Colo-Colo. Foram quatro vitórias e dois empates, resultando em um aproveitamento de 77%.

Prováveis escalações

Grêmio: Marchesín; Rodrigo Ely (Braithwaite), Jemerson e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo, Cristaldo e Reinaldo; Soteldo e Pavon. Técnico: Renato Portaluppi.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa (Esquerdinha); André, Martinelli, Ganso; Lima (Keno), Arias e Kauã Elias.

Desfalques

Grêmio

Diego Costa, com desconforto na região do púbis, está fora, assim como Mayk e André Henrique por questões físicas.

Fluminense

Ignácio cumprirá suspensão, enquanto Nonato, Serna, Diogo Barbosa e Marcelo estão no DM.

Quando é?

Data: terça-feira, 13 de agosto de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira - Curitiba, PR