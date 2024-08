Onde assistir a Grêmio x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. Como empataram sem gols na ida, quem vencer avança. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil) na TV aberta, com narração de Gustavo Villani e comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho. O SporTV 3 na TV fechada e o Premiere no pay-per-view também vão transmitir o duelo (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Athletico-PR por 2 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Grêmio volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Em busca do sexto título do torneio, o Tricolor Gaúcho eliminou o Operário-PR na terceira fase por 3 a 1 no placar agregado.

Do outro lado, o Corinthians, com três títulos da Copa do Brasil, garantiu a classificação para as oitavas de final após eliminar o São Bernardo por 2 a 0 na segunda fase, além do América-RN por 4 a 2 no placar agregado.

Provável escalação

Grêmio: Marchesín; Rodrigo Ely, Jemerson e Kannemann (Geromel); João Pedro, Villasanti, Carballo (Edenílson), Cristaldo e Reinaldo; Pavon e Soteldo.

Corinthians: Hugo Souza; Fagner, Cacá (Gustavo Henrique), Félix Torres, André Ramalho e Hugo; Alex Santana (Breno Bidon), Ryan e Rodrigo Garro; Romero e Giovane (Pedro Raul).

Desfalques

Grêmio

Gustavo Nunes, expulso na Neo Química Arena, é desfalque, assim como Diego Costa, André Henrique e Rodrigo Caio, que estão machucados.

Corinthians

Alex Santana, Ruan Oliveira, Maycon, Diego Palacios estão machucados, enquanto Yuri Alberto passou por cirurgia para retirada da vesícula na última semana. Já Raniele, expulso no primeiro jogo, cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: quarta-feira, 07 de agosto de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira - Curitiba, PR