Onde assistir a Grécia x Inglaterra ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (14), no Estádio Olímpico de Atenas; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grécia e Inglaterra se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Atenas, pela quinta rodada da Liga das Nações 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Na vice-liderança do Grupo 2 da Liga B, a Inglaterra está em busca do título inédito. No momento, os ingleses registram três vitórias e um empate nos primeiros quatro jogos do torneio. Já a Grécia está invicta, com quatro vitórias consecutivas e 100% de aproveitamento. Assim a seleção está na liderança, com 12 pontos.

Prováveis escalações

Grécia: Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Siopis, Mantalos; Masouras, Bakasetas, Tzolis; Pavlidis.

Inglaterra: Pickford; Walker, Konsa, Guehi, Lewis; Gomes, Gallagher; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

Desfalques

Grécia

Dimitrios Kourbelis cumprirá suspensão de um jogo devido ao acúmulo de cartões amarelos.

Inglaterra

Sem desfalques confirmados.

Quando é?