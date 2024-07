Quantos títulos a seleção da Inglaterra tem no futebol?

Seleção inglesa tem apenas um único título de expressão; veja

Finalista pela segundo vez consecutiva da Eurocopa, a Inglaterra terminou com mais um vice-campeonato da competição. A seleção participou de quinze Copas do Mundo, conquistando apenas um título, em 1966, quando jogou em casa e derrotou a Alemanha Ocidental na final. Além do título de 1966, o melhor desempenho da Inglaterra foi alcançar o quarto lugar em duas edições: 1990 e 2018.

Nesses torneios, a seleção chegou às semifinais, mas foi eliminada, perdendo também o jogo pelo terceiro lugar. Para buscar o bicampeonato, a Inglaterra precisa vencer a França neste sábado. Se avançar, enfrentará o vencedor do confronto entre Portugal e Marrocos na semifinal.

Abaixo, a GOAL destaca os títulos da seleção masculina e feminina.

