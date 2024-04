Onde assistir a Goiás x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (28), no Estádio Hailé Pinheiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e Ponte Preta se enfrentam neste domingo (28), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela segunda rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no streaming e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Depois de estrear com empate por 1 a 1 em casa diante do Coritiba, a Ponte Preta vai em busca da sua primeira vitória na Série B. Gabriel Novaes, gripado, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Iago Dias é o mais cotado para assumir a vaga.

Do outro lado, o Goiás também empatou com o Ceará por 1 a 1 na primeira rodada. Agora, o técnico Zanardi quer que a sua equipe seja imbatível em casa.

"Seria muita pretensão da minha parte achar que já no primeiro jogo (contra o Ceará) estaria tudo bem. Temos muita coisa para corrigir. O resultado foi bom, mas a atuação ainda está longe do que enxergo. Temos que vencer na Serrinha. Aqui tem que ser nosso alçapão. Não iremos negociar vitória dentro de casa", afirmou o treinador.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson e David Braz; Dieguinho, Marcão, Rafael Gava, Luiz Henrique e Sander; Paulo Baya e Thiago Galhardo.

Ponte Preta: Pedro Rocha, Edson (Elvis ou Dodô), Joilson e Sérgio Raphael; Luiz Felipe, Emerson Santos, Ramon (Lucas Buchecha), Dudu Vieira e Gabriel Risso; Iago Dias e Matheus Régis.

Desfalques

Goiás

Lesionado, Messias está fora.

Ponte Preta

Sérgio Raphael e Luiz Felipe estão machucados.

Quando é?