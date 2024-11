Onde assistir a Goiás x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (24), no Estádio da Serrinha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e Novorizontino se enfrentam neste domingo (24), às 18h30 (de Brasília), no Estádio da Serrinha, pela última rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal sportv3 na TV fechada, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Em sexto lugar, com 60 pontos, o Goiás entra em campo já sem chances de conquistar o acesso. Com aproveitamento de 54% na Série B, o Esmeraldino terá o retorno de Lucas Ribeiro, que cumpriu suspensão na goleada aplicada sobre o Amazonas por 4 a 0.

O Novorizontino, por sua vez, ocupa a terceira posição, com 64 pontos, e segue na disputa por uma vaga inédita na Série A. A equipe assegura o acesso com uma vitória. Em caso de empate, precisará contar com tropeços dos rivais Ceará e Sport.

Mais artigos abaixo

"Os ajustes táticos são pequenos nesse jogo, ajustes quanto ao adversário, já que cada jogo tem sua particularidade, mas agora é a parte humana, mental, o momento de decisão. Não é mais um jogo, é o jogo. Não tem recuperação. Então, você precisa estar concentrado e sempre mostrando aos atletas tudo o que foi feito para estar aqui. Nós não chegamos aqui de paraquedas, nós construímos 64 pontos. Deixamos para trás times como Goiás, Coritiba e América-MG, vindos de uma Série A. Times de camisa, investimento alto e grandes torcidas. Então, é passar isso para eles. Não somos um convidado nessa festa, a gente adquiriu o nosso ingresso para chegar nesse momento final e disputar", afirmou o técnico Eduardo Baptista.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Messias e Sander; Marcão, Rafael Gava, Juninho e Ian Luccas; Paulo Baya e Breno Herculano.

Novorizontino: Jordi; Patrick, Rafael Donato, Renato; Rodrigo Soares, Geovane, Eduardo, Reverson, Waguininho; Rodolfo e Neto Pessoa.

Desfalques

Goiás

Edson Felipe e Welliton Matheus seguem no departamento médico seguem no DM.

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?