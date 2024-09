Onde assistir a Genoa x Roma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (15), pela quarta rodada do Campeonato Italiano; veja como acompanhar na TV e na internet

O Genoa recebe a Roma na manhã deste domingo (15), às 7h30 (de Brasília), no Stadio Comunale Luigi Ferraris, em Gênova, pela quarta rodada do Campeonato Italiano 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

A Roma, de De Rossi, chega para o duelo pressionada, já que tem dois empates e uma derrota nas primeiras partidas da competição, antes da Data Fifa. O time poderá contar com Paulo Dybala, que recusou uma oferta da Arábia Saudita para ficar no time, e não terá nenhum desfalque.

Do outro lado, o Genoa tem quatro pontos em três jogos e está no décimo lugar. O time terá uma longa lista de desfalques, além de Junior Messias e Fabio Miretti serem dúvidas.

Prováveis escalações

Genoa: Gollini; Vogliacco, De Winter, Vásquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Mallinovskiy, Martin; Vitinha e Pinamonti. Técnico: Alberto Gilardino.

Roma: Svillar; Mancini, Hermoso, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Cristante, Pellegrini, Angeliño; Dybala e Dovbyk. Técnico: Daniele De Rossi.

Desfalques

Genoa

Alessandro Zanoli, Mattia Bani, Alan Matturno e Brooke Norton-Cuffy, machucados, estão fora.

Roma

Sem desfalques confirmados.

Quando é?