Onde assistir a Genoa x Internazionale ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Atuais campeões nacionais, os Nerazzurri fazem sua estreia fora de casa; confira mais detalhes

Genoa e Internazionale entram em campo neste sábado (17), às 13h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Italiano 2024/25. O jogo acontece no Estádio Luigi Ferraris e terá transmissão exclusiva do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

11º colocado na última temporada, o Genoa começa 2024/25 tentando fazer uma campanha novamente segura. No entanto, apesar de estrear em casa, o time tem um oponente duríssimo pela frente e também precisa lidar com algumas perdas importantes, como a do goleiro Josep Martínez e do atacante Mateo Retegui, que rumaram para Inter e Atalanta, respectivamente.

Campeã italiana de maneira categórica em 2023/24, a Internazionale desponta como grande favorita ao bicampeonato. Com toda a base mantida e ótimos reforços trazidos, como Piotr Zielinski (ex-Napoli) e Mehdi Taremi (ex-Porto), o time tenta largar bem na competição buscando os três pontos fora de casa.

Nos últimos encontros entre os times pela Serie A, são três vitórias da Inter e dois empates. O embate mais recente aconteceu em março deste ano. Na ocasião, os Nerazzurri venceram em Milão por 2 a 1. Kristjan Asslani e Alexis Sánchez marcaram, enquanto Johan Vásquez descontou para os visitantes.

Prováveis escalações

Genoa: Gollini; De Winter, Bani, Vásquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Aarón Martín; Junior Messias, Vitinha. Técnico: Alberto Gilardino

Internazionale: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. Técnico: Simone Inzaghi

Desfalques

Genoa

Sem ausências confirmadas.

Internazionale

No departamento médico, Buchanan, Zielinski e Arnautovic estão indisponíveis. De Vrij e Taremi são dúvidas.

