Onde assistir a Genoa x Juventus ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Bianconeri quer se recuperar de três empates sem gols seguidos, enquanto donos da casa visam a deixar parte de baixo da tabela; veja detalhes

Genoa e Juventus se enfrentam nesta sábado (28), às 13h (horário de Brasília), no Estádio Luigi Ferraris, pela 6ª rodada do Campeonato Italiano, a Serie A. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

A Juve começou o nacional com duas vitórias seguidas, mas estacionou na tabela desde então, com três empates em 0 a 0 seguidos - o último contra o Napoli, em reencontro com Antonio Conte. A equipe de Thiago Motta segue invicta, é verdade, e ainda sequer sofreu gols, mas precisa voltar a marcar se quiser manter-se perto dos líderes da tabela.

O Genoa, enquanto isso, venceu apenas um dos cinco primeiros compromissos do campeonato, credenciado a um modesto 16° lugar na tabela, com cinco pontos. A zona da degola vem dua posições abaixo, com o Venezia abrindo a porteira, com um pontinho a menos.

Prováveis escalações

Genoa: Gollini; De Winter, Bani e Vásquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup e Martin; Vitinha e Pinamonti. Técnico: Alberto Gilardino.

Juventus: Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer e Cambiaso; Locatelli; González, Thuram, Koopmeiners e Yildiz; Vlahovic. Técnico: Thiago Motta.

Desfalques

Genoa

Caleb Ekuban, Junior Messias e Ruslan Malinovskyi (lesionados).

Juventus

Arkadiusz Milik (lesionado). Francisco Conceição (dúvida).

Quando é?

Data: sábado, 28 de setembro de 2024

Horário: 13h (de Brasília)