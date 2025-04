Onde assistir a Fulham x Liverpool ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Líderes podem encaminhar ainda mais conquista do bicampeonato da Premier League neste domingo (6); veja tudo o que você precisa saber para o embate

Fulham e Liverpool se enfrentam neste domingo (6), às 10h (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres, pela 31ª rodada do Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ Premium, no streaming (clique aqui e confira a programação diária).

A três vitórias do título, o Liverpool quer manter o embalo após a vitória sobre o Everton no meio de semana, por 1 a 0, pelo Merseyside Derby. Os Reds superaram a eliminação na Champions League em casa para o PSG e o recente vice-campeonato na Copa da Liga Inglesa diante do Newcastle e mantêm-se mais do que consolidados na ponta da tabela. Com 12 pontos de vantagem para o Arsenal, parece questão de tempo para confirmarem o bicampeonato da Premier League.

Do outro lado, o Fulham ainda sonha em se classificar para alguma competição europeia. No 9° lugar, o time tropeçou, porém, nas duas últimas partidas em casa, onde tem um aproveitamento inconstante. E, claro, terão outra tarefa dura à frente neste domingo. Precisarão se superar nesta reta final de temporada para manter o sonho vivo.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey e Robinson; Berge e Lukic; Traoré, Andreas Pereira e Iwobi; Muniz. Técnico: Marco Silva.

Liverpool: Alisson; Quansah, Konate, Van Dijk e Robertson; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Szoboszlai e Luis Díaz; Jota. Técnico: Arne Slot.

Desfalques

Fulham

Harry Wilson e Reiss Nelson (lesionados).

Liverpool

Joe Gómez, Conor Bradley e Trent Alexander-Arnold (lesionados).

Quando é?